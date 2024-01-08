Fenerbahçe kalecisi Livakovic'in mutlu günü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kalecisi Livakovic'in mutlu günü
Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic baba oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Dominik Livakovic, babalık sevinci yaşadı.
Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; tecrübeli file bekçisinin eşi Helena Livakovic'in bir erkek çocuk dünyaya getirdiği açıklandı.
Livakovic'in minik oğluyla birlikte fotoğrafıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livaković baba oldu. Dominik ve Helena Livaković çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."

f4a4dbf2-3f61-40b1-b5a7-358135253fed-1.jpg

İlgili Haberler
Real Madrid'de Süper Kupa maçı öncesi Arda Güler gelişmesi
Son Haberler
Özgür Özel: Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını diliyorum Gündem
Özgür Özel: Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını diliyorum
MasterChef’te şampiyon Esra Tokelli Yazarlar
MasterChef’te şampiyon Esra Tokelli
Kaybettiren piyasa Yazarlar
Kaybettiren piyasa
Utangaç milyarderler Yazarlar
Utangaç milyarderler
Elimizden ‘Ummaktan’ başka da ne gelir ki!.. Yazarlar
Elimizden ‘Ummaktan’ başka da ne gelir ki!..
Can Atalay ‘terörist’ mi? Yazarlar
Can Atalay ‘terörist’ mi?
Sosyal ticaret Yazarlar
Sosyal ticaret