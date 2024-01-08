Fenerbahçe kalecisi Livakovic'in mutlu günü

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği Dominik Livakovic, babalık sevinci yaşadı.

Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; tecrübeli file bekçisinin eşi Helena Livakovic'in bir erkek çocuk dünyaya getirdiği açıklandı.

Livakovic'in minik oğluyla birlikte fotoğrafıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livaković baba oldu. Dominik ve Helena Livaković çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."