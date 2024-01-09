Fenerbahçe'den Bonucci bombası. İtalyan savunmacının geliş tarihi de belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle stoper arayışına başlayan Fenerbahçe yönetimi bir süredir Leonardo Bonucci ile temas halindeydi.

36 yaşındaki İtalyan stoperin, Union Berlin ile sözleşmesini fesh etmesi bekleniyordu. Bonucci, Alman kulübüyle bağlarını koparınca transferin önü açıldı.

Sarı-Lacivertli yönetim şimdi Bonucci ile pazarlıklara başladı. Fenerbahçe'nin 6 aylık sözleşme önerdiği, Bonucci'nin sürenin 1.5 yıllık olmasını istediği belirtildi. Bu konunun da çözüme kavuşmak üzere olduğu, Bonucci'nin yüksek ihtimalle yarın Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Stoper bölgesindeki boşluğu kapatmak isteyen Kanarya, Bonucci ile şampiyonluk yolunda da büyük bir adım atmayı hedefliyor. İtalyan yıldızın, Edin Dzeko’ya dair paylaşımları Instagram’dan beğenmesi de pek çok taraftarın ilgisini çekti.

BONUCCİ KİMDİR?

Leonardo Bonucci, 1 Mayıs 1987 tarihinde İtalya'nın Viterbo kentinde doğdu..

Bonucci kariyerine 2005 yılında Inter'de başladı.

Daha sonra Treviso ve Pisa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydi. 2009 yılında Bari'ye transfer oldu, buradaki başarılı performansıyla Juventus'un kadrosuna katıldı.

Juventus'ta oynadığı dönemda altı Serie A şampiyonluğu kazandı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynadı. 2017 yılında Milan'a transfer olan Bonucci, bir sezon sonra Juventus'a geri dönerek iki lig şampiyonluğu daha kazandı.

Bonucci, İtalya Milli Takımı'nda 2010 yılından bu yana 120'den fazla kez milli formayı giymiştir. İtalya'yı FIFA Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve FIFA Konfederasyonlar Kupası gibi turnuvalarda temsil etmiş ve özellikle Euro 2020'de büyük başarı elde etmiştir.

Toplamda 610 maçta forma giyen Bonucci, 45 gol attı.

Bonucci, Union Berlin formasıyla bu sezon 11 maça çıktı, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.