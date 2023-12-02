Fenerbahçe-Karagümrük maçı tekrar edilecek mi? İsa Karaarslan sordu Atılay Canel yanıtladı

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Yeniçağ yazarı İsa Karaarslan’ın sorusu üzerine "Fenerbahçe-Karagümrük maçı tekrar oynanacak mı?" tartışmalarına noktayı koydu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe-Karagümrük maçı tekrar edilecek mi? İsa Karaarslan sordu Atılay Canel yanıtladı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "1 haftadaki çalışmamızın semeresini aldık. Biz buraya galibiyet için geldik. Hedefimiz var. Maç maç gidip üst sıralar tırmanmak istiyoruz. Bugün de bunu başardığımız için oyuncu kardeşlerimizi kutluyorum. İlk yarıda bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda da erken bulduğumuz gollerle 3-0 kazanmasını bildik. Daha fazla gol de atabilirdik. Burada VAR’ın VAR olduğunu ilk defa gördük. Bundan sonra aynı şekilde hazırlanıp, her zaman olduğu gibi üst sıralara tırmanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE MAÇINI UNUTTUK”

Canel, Yeniçağ yazarı İsa Karaarslan’ın Karagümrük’ün geçen hafta oynadığı maç için Fenerbahçe’nin ’Tekrar oynayabiliriz’ açıklamasını hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe maçını artık biz unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. O geçmişte kaldı artık bizim için. Bundan sonraki maçlarımıza daha iyi hazırlanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. "

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