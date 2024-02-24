Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'de 27. haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, bu akşam son haftaların formda takımı Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.

Sarı lacivertli takımda ceza sınırında bulunan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder ve Alexander Djiku sarı kart görmeleri halinde deplasmandaki Hatayspor maçında oynayamayacaklar.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA İLK 11

Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İrfan Can'ı ilk 11'de oynatıp, Cengiz Ünder'i kulübeye çekmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi - Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno Da Costa.