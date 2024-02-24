Fenerbahçe ayrılığı açıkladı. 21 yıl sonra bir ilki başardı

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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı. 21 yıl sonra bir ilki başardı
WNBA ekiplerinden Dallas Wings Fenerbahçeli Sevgi Uzun'u transfer etti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol’un yıldız oyun kurucusu Sevgi Uzun WNBA ekiplerinden Dallas Wings’e transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerden transfere dair yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA’de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak WNBA’de ülkemizi ve Fenerbahçemizi temsil edecek Sevgi Uzun’a başarılar diliyoruz" İfadelerine yer verildi.

21 YIL SONRA BİR İLK

Bu transfer ile birlikte 26 yaşındaki yıldız basketbolcu 21 yıl sonra WNBA takımına transfer olan ilk Türk oldu. Sevgi Uzun sezon bitiminde ABD’ye giderek yeni takımına katılacak.

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