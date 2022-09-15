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Fenerbahçe'nin Avrupa'da nasıl liderlik koltuğuna oturacağını Fatih Saboviç açıkladı

Süper Lig'de geride kalan haftayı bay geçen ve bolca dinlenme şansı bulan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'da Rennes'e konuk oluyor.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:52
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Fenerbahçe, kendisi gibi hücum oyununu seven bir ekip olan Rennes'i dize getirebilecek mi? Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe'nin Avrupa'da nasıl liderlik koltuğuna oturacağını Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

İlk karşılaşmada zorlu Dinamo Kiev engelini Batshuayi'nin son dakikalarda gelen golüyle aşan sarı lacivertliler, deplasmana da saat 22:00'de galibiyet parolasıyla çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam (TSİ) 22:00'de Roazhon Park'ta Fransız ekibi Rennes ile kozlarını paylaşacak. Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak mücadele öncesi sarı lacivertliler ile Rennes'in 3'er puanı bulunuyor. Gruptaki diğer takımlar Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ise ilk puanlarını kazanmak adına yine bugün sahada olacak.

HAKEM EKİBİ BELARUSLU
Gruptaki ilk maçında Kadıköy'de, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda elendiği Mircea Lucescu'nun ekibi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, yine aynı sonuçla AEK'yı saf dışı bırakan Rennes'le kora kor bir mücadeleye girişecek. Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

JESUS, BATSHUAYI'Yİ 11'E ATABİLİR
Teknik direktör Jorge Jesus'un, Süper Lig'de geride kalan haftayı bay geçen ekibini; Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, İrfan, Batshuayi, Pedro muhtemel 11'i şeklinde sahaya sürmesi bekleniyor.
Portekizli teknik adamın oyuncularını bu karşılaşmada da mutlak 3 puana odaklanmaları şeklinde yönlendirdiği öğrenildi.

GENESIO: 4-4-2 YA DA 4-3-3 OYNAYACAĞIZ
Fransa Ligi'nde orta sıraların önemli takımı olan Rennes'de teknik direktör Genesio, Baptiste Santamaria’nın sakatlanmasıyla orta sahada bir problem yaşadıklarını ancak bunun için çözümlerinin bulunduğunu aktarıp şöyle demişti: “Santamaria’nın sakatlanması sebebiyle Fenerbahçe karşısına 4-4-2 ya da 4-3-3 şeklinde çıkabiliriz. Orta sahada 2 ya da 3 oyuncu oynatabilirim. Bunun çok önemi yok. Önemli olan oyunun prensibe dayanması."

ALTAY BAYINDIR'A ÖVGÜ
Fenerbahçe’nin kaptanı kaleci Altay Bayındır’ın çok kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe son derece kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle defans bölgesindeki oyuncuların çok tecrübeli ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Kalecileri de çok yetenekli bir çocuk. Fenerbahçe, hücumda da çok sağlam bir takım. Mutlaka burada kazanmak isteyeceklerdir" dedi.

AUERRE KARŞISINDA ŞOV YAPTILAR
Ligue 1'de oynadıkları son maçta iç sahada ağırladıkları Auxerre'i 5-0 mağlup eden Rennes, Fenerbahçe karşısına gayet moralli ve formda çıkacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçta AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Rennes genç bir takım olmasıyla öne çıkıyor.
Fransız ekibinde en çok etkili olabilecek isimler ise Terrier, Gouiri ve Laborde... Bakalım Fenerbahçe, kendisi gibi hücum oyununu seven bir ekip olan Rennes'i dize getirebilecek mi?

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