Giray Kaçar Fenerbahçe'nin derbi sevinciyle dalga geçti

Giray Kaçar, 2009 - 2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği son maçta, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşmasının ardından maç sonucu Bursaspor lehine olmasına karşın, Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk sevincini yaşamalarına göndermede bulundu.

Galatasaray'ı Rams Park'ta 10 kişi ile mağlup eden Fenerbahçe taraftarları derbi sonrası yurt genelinde büyük sevinç yaşadı.

Eski futbolcu Giray Kaçar da Fenerbahçe taraftarlarına Bursaspor'un şampiyon olduğu o günü hatırlattı.

Sosyal medyadan "Fenerbahçelilerin bu denli sevinç göstermesi, bana doğrudan Bursaspor maçını anımsattı. İzlerken biraz güldüm, neyse iyi geceler," şeklinde alaycı bir yorum yapan Giray Kaçar'a Sarı Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Giray Kaçar kimdir?

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Giray, 2004'te başkentin diğer takımı Hacettepe'de profesyonelliğe adım attı.

2008 yılına kadar Ankara'nın bu ekibinde top koşturdu ve ardından Trabzonspor'a geçiş yaptı.

Bordo-mavili takımda başarılı bir savunma oyuncusu olarak 5,5 yıl görev aldı.

Trabzonspor'daki son sezonunda kalp sorunları nedeniyle futboldan altı ay uzak kaldı ve sahalara döndükten bir ay sonra, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.

Kariyerine Antalyaspor ve Çaykur Rizespor formalarıyla devam eden Giray, Göztepe'de bir yıl oynadıktan sonra profesyonel futbol hayatını noktaladı.