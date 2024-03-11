'Fenerbahçe korku filmi gibi'

Kaynak: Haber Merkezi
'Fenerbahçe korku filmi gibi'
Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Pendikspor maçı sonrası en çarpıcı tespit İlker Yağcıoğlu'ndan geldi

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe - Pendikspor maçını TRT Spor'da yorumladı.

"Maçı izlemeden sadece skora bakan biri Fenerbahçe kolay kazandı diye sanabilir ama öyle bir maç izlemedik" diyen Yağcıoğlu "Fenerbahçe 87'de öne geçebildi" ifadelerini kullandı.

İşte İlker Yağcıoğlu'nu sözleri:

Son 4 iç saha maçı Fenerbahçe için korku filmi gibi. Kasımpaşa 2-1, Alanyaspor 2-2, Ankaragücü 2-1, Samsunspor 1-1... Bugün de 87'ye kadar 1-1 gitti oyun. Burada garip bir durum var. Ciddi anlamda problem var.

İç sahada Fenerbahçe sezon başında olduğu gibi oyunu domine edemiyor. İlk 45 dakika pozisyonu yok.

Orta sahadaki üçlü tutmadı. Fred bugün kötüydü. Krunic zaten hep kötü. Mert Hakan için bir ara şüphelendim, hoca sanki Mert Hakan'ı hakeme görevlendirdi. Hakem neredeyse yanında Mert Hakan. Her pozisyonda yanında. Neyse ki gol attı. Gol atarak Fenerbahçe taraftarının gözünde bu geceki olayları unutturabilir.

"YANLIŞ SEÇİM"

Başlangıç 11'inde sorun var. Her başlangıç 11'inde sorunlu olur mu hocanın? Bugün de sorun vardı. Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde yanında Ferdi. Yanlış seçimler.

Krunic ve Fred'i yan yana nasıl oynayacaklar diye merak ediyordum ama olmadı. Baktığımız zaman ikisi de sahada yoktu.

"DZEKO GERÇEKTEN KÖTÜ"

Batshuayi'nin suçu ne anlamıyorum. Neden bu kadar geç oyuna giriyor bilmiyorum. Gelecek maça direkt Batshuayi ile çıkmalı. Dzeko gerçekten kötü.

İkinci yarı Fenerbahçe tamamen tek taraflı oynadı. Rakip kaleyi abluka altına aldı. Belki çok fazla pozisyon bulamadı ama tamamen tek taraflı oynandı. Pendikspor atağa çıkamadı. 2-1, 3-1, 4-1 peş peşe geldi goller.

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