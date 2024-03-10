Fenerbahçe VAR'la açıldı. Kadıköy'de neler oldu neler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe; Ülker Stadı'nda Pendikspor'u konuk etti.

Büyük bir gerilim içinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıda 4 gol buldu galibiyete uzandı.

Konuk Pendikspor'da 70. dakikada Welinton, 90+1'de de Lusamba çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de 90+6'da kırmızı kartla soyunma odasına gönderildi.

Bu sonuçla puanını 76'ya yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve takibini devam ettirdi. Pendikspor 26 puanda kaldı.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde Pendikspor; Halil Akbunar'ın kafa golüyle öne geçti.

İkinci yarıda Mert Hakan'ın ceza sahası dışında attığı mükemmel golle skora denge getiren Fenerbahçe için kader anı 85. dakikaydı.

İrfan Can Kahveci, Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirleyip serbest vuruş kararı verdi. Ancak VAR tarafından incelenen pozisyon sonrası İrfan Can'a yapılan müdahalenin ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Batshuayi, Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 90+4'te Ferdi Kadıoğlu ve 90+9'da İrfan Can Kahveci'nin golleri 4-1'lik skoru belirledi.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pendikspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.