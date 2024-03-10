Fenerbahçe'yi Pendik kabusundan uyandıran kırılma noktasını Fatih Saboviç açıkladı

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Halil Akbunar'ın 30. dakikada attığı golle kendi evinde 1-0 geriye düştü. Pendik karşısında Mert Hakan Yandaş'ın 60'taki füzesiyle uyanan Kanarya; Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3 puanı aldı. Pendik'te Welinton, Lusamba ve son dakikalarda teknik direktör İbrahim Üzülmez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Geçtiğimiz perşembe günü Belçika'da Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda harikalar yaratan ve 3-0'lık net skorla gülerek yüzünü Türkiye Ligi'ne dönen Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde olan Pendikspor'u ağırlıyordu.

İsmail Kartal'ın öğrencilerinde; stoper bölgesinde Çağlar Söyüncü, orta alanda kart cezalısı olan ve Belçika'da harikalar yaratan İsmail Yüksek, dinlendirilen Djiku gibi oyuncular Pendik'e karşı yoktu.

İSMAİL YÜKSEK'İN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

En büyük sıkıntının -yine çoğu zaman olduğu gibi- stoper bölgesindeki eksikler ve Serdar Aziz ile Oosterwolde'nin aynı anda savunmanın merkezinde yer almasından kaynaklanacağını tahmin ediyordum. Fenerbahçe bu bölge ile orta sahanın merkezinde eksik yaşadığı durumlarda bazı parametreleri istediği gibi dengeleyemiyor çünkü...

Nitekim karşılaşmaya çok baskılı başlayan Fenerbahçe, geride boşluklar vererek İbrahim Üzülmez'in takımına fırsat imkanları sundu. Ön alan baskısı bu defa sarı lacivertli ekibe ekstra pozisyonlar getirmedi. Orta alanda İsmail Yüksek'in yokluğu, Pendik'in kolayca yaptığı geçişlerle iyice gözümüze battı.

PENDİK NASIL HER ŞEYİ KİLİTLEDİ?

Rade Krunic geldiğinden bu yana olduğu gibi yine varlığı ile yokluğu bir olan bir mücadele ortaya koydu. Bu defa Fred'in varlığı ve bölgeler arasındaki bağlantıları da sekteye uğradı. İleride Dzeko yalnız kaldı. İbrahim Üzülmez'in ekibi kalabalık savunma yaparak Tadic-Cengiz Ünder ikilisini de kanatlarda durdurdu.

Çoğu pozisyonda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mame Thiam, savunmaya da desteğe geldi. Oyunu iki yönlü oynadı. İleride Umut Nayir ile Halil Akbunar zaten başlı başına tehlike potansiyeli taşıyan oyunculardı. Onların süratli ve bloklar arasından sızan karakteri, dakikalar 30'u gösterirken gole döndü.

THIAM YİNE KATKISINI VERDİ

Mame Thiam, sol kanattan ani gelişen atakta ceza sahası sağ çaprazından içeriye doğru girip kaleye yönelen Halil'i hissedip ortasını kesti. Halil'in kafa vuruşunda top 30. dakikada Fenerbahçe ağlarına gitti ve konuk takım 1-0 öne geçti.

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oyunun 'oynanmaması' adına ellerinden geleni yaparak Fenerbahçe'yi bir sinir savaşına çekti. Nitekim bunda başarılı da oldular ve golü bularak ilk yarıyı önde kapattılar. Karşılaşma sakatlıklar ve çeşitli sebeplerden ötürü o kadar durdu ki devrenin bitimine 11 dakika eklendi.

GERİ DÖRTLÜDEN ÜÇÜ SARARDI

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Oosterwolde, Ferdi üçlüsü yaptıkları müdahalelerden ötürü sarı kart görünce; takımı ileriye atınca geride kontralar gören sarı lacivertliler daha temkinli davranmak durumunda kaldı. Ancak bazı noktalarda tamamen objektif bir gözle baktığımızda Pendik tarafına daha net kartların çıkmasının gerektiğini aktarabilirim.

Özellikle Welinton, pek çok pozisyonda başrolde yer almasına rağmen görmesi gereken uyarı kartını bana göre görmedi. Ayağa paslarla yarı alanından çıkıp fırsatlar yakalamaya çalışan Fenerbahçe final paslarını ve vuruşlarını yapmakta eksik kaldı. Durum böyle olunca soyunma odasına gitmeden önce Kanarya 8 deneme yapmasına rağmen isabetli bir şut bulup Pendik'i rahatsız edemedi.

DJIKU GİRDİ, MERT HAKAN'IN GOLÜNÜ HAZIRLADI!

Sarı lacivertliler ikinci yarıya başlarken Osayi ve Djiku, sarı kart görüp riskli alana giren Mert Müldür ile Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldular. Aslında Djiku'nun oyuna dahil olması, Fenerbahçe'nin geriden oyun kurması adına da kritik bir hamleydi. Sarı lacivertli ekibin savunmadaki yıldızı, takımı ikinci yarının başından itibaren baskı kurduktan sonra 60. dakikada Mert Hakan'ın jeneriklik harika golünün başlangıcında kritik bir rol oynadı.

Djiku'nun Ferdi'ye attığı ve Ferdi'den Mert Hakan'a geçen top, sol çaprazdan deneyimli oyuncunun muhteşem vuruşuna zemin hazırladı ve Fenerbahçe eşitliği yakaladı: 1-1.

FENERBAHÇE YENİDEN DOĞDU, WELINTON ATILDI!

Maçın ilk yarım saatlik dilimi biterken Halil Akbunar'ın attığı gol, maçın 1 saati bittiğinde Mert Hakan'dan cevap buldu ve Fenerbahçe yeniden doğdu. Sarı lacivertliler bu golle birlikte maçın içerisinde yeniden doğdu, tribünler de tamamen ateşlendi. Karşılaşma yalnızca skor olarak yeniden başlamadı, ev sahibi uyuyan ruhunu da uyandırmış oldu.

İkinci devrenin başında sarı kart gören, ilk yarıda bolca kart görmesi için ikili diyalog ve temaslara dahil olan Welinton 70'te takımını ikinci sarı kartı da görerek oyundan atıldı. Kanarya'da 72. dakikada kesilen ortaya kafayı vuran Krunic'in şutu üst direkten dönerken karşılaşmaya inanılmaz bir hız ve heyecan geldi.

PENDİK 10 KİŞİ KALINCA BATSHUAYI HAMLESİ...

Teknik direktör İsmail Kartal, rakibin 10 kişi kalmasının ardından Michy Batshuayi'yi oyuna alıp oyunu iyice Pendik yarı alanına yıkmayı planladı. Eşitlik golünü atan Mert Hakan Yandaş, 74. dakikada kenara geldi ve yerini Batshuayi'ye bıraktı.

Oyuna girdiği gibi ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Erdem son anda takımının geriye düşmesini önleyerek topu kornere çeldi. Maçın bu anlarında tempo o kadar yükseldi ki; hem not almakta hem de bir yandan yaşananları izlemekte güçlük çektik... Pendik, üzerine dalga dalga gelen Fenerbahçe'ye dur diyemiyordu, bu esnada normal süredeki son 15 dakikaya da girmiş bulunduk.

VE BATSHUAYI PENALTIDAN SAHNEYE ÇIKTI!

Oyunu iyice rakip yarı alanına, hatta ceza sahasına yıkan Fenerbahçe, 86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası çizgisi üzerinde yere düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına gelen Michy Batshuayi, kaleci Erdem ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımına üstünlüğü getirdi: 2-1. Union Saint-Gilloise deplasmanında perşembe günü perdeyi aralayan Batsman, Pendik karşısında da ligdeki 8. golünün altına imza atarak takımına 3 puan yolunda önemli bir adım attırdı.

İkinci 45 dakikada konuk takım Pendik, Fenerbahçe kalesine neredeyse hiçbir şekilde gelemedi. Kalan dakikalarda sarı lacivertliler bir rahat nefes aldı.

İKİNCİ KIRMIZI GELDİ, 10 DAKİKA İLAVE EDİLDİ

Arnaud Lusamba, karşılaşmaya eklenen ilave sürede kırmızı kartla takımı Pendikspor'u 9 kişi bırakan isim oldu. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de epey bir duraklamaya şahit olduğumuz mücadelenin sonuna 10 dakika ilave edildi.

Rakibin iyice eksik kalmasıyla birlikte büyük boşluklar bulan Fenerbahçe, Ferdi ile Fred'in müthiş paslaşması sonucu 90+4'te skoru 3-1 yaptı. Ferdi, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği maçlardaki ilk golünü attı. 90+9'da sahneye çıkan İrfan Can Kahveci ise Mert Hakan'ın golünü attığı noktadan çok şık vurup Kadıköy'de takımına 3 puanı 4 golle hediye eden isim oldu. Geriye düştüğü maçta haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe şimdi, perşembe günü Saint-Gilloise rövanşına yüzünü döndü...