Ahmet Çakar Fenerbahçe maçındaki skandalı açıkladı

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Ahmet Çakar Fenerbahçe maçındaki skandalı açıkladı
Fenerbahçe Pendikspor maçı biter bitmez Ahmet Çakar gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe - Pendikspor maçında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile hakem Kadir Sağlam arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İlk yarı bittiğinde hakem Kadir Sağlam'a giden Mert Hakan'ın "Hocam dikkat et. Dikkat et yoksa buradan çıkamazsın" dediği iddia edildi.

Ahmet Çakar da bunun üzerine twitterdan bir paylaşım yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Eski hakem Ahmet Çakar, "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." dedi.

ERMAN TOROĞLU:

"HAKEME NE DEDİ?"

Erman Toroğlu, "O futbolcuların yerinde olsanız ne yapardınız? Mesela tünelde neler yaşandı, Fenerbahçeli futbolcu hakeme ne söyledi? Bunu duyanlar, etrafa saçılıyor. Ben bunları çok yaşadım, zamanında ip koptu mu gidiyor. İki kırmızı kart sonrası Pendikspor'da 3-4 kırmızı kart daha çıkabilirdi, hakem vermedi. Maçın bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu hakem." diye konuştu.

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