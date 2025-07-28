Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!

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Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!

Uzun süredir Paris Saint-Germain'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı. Fransız basını, bu transferin ne zaöam resmiyete döküleceğini de duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen tecrübeli stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için artık son aşamaya geldi. Sarı-lacivertli formayı geçtiğimiz altı ayda kiralık olarak terleten Slovak oyuncunun, yeni sezonda da Fenerbahçe'de forma giymesi bekleniyor.

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FENERBAHÇE SKRINIAR İÇİN 10 MİLYON EURO ÖDEYECEK

L'Equipe'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain ve Fenerbahçe cephesi arasında bonservis görüşmelerinde ciddi ilerleme sağlandı. Sarı-Lacivertliler, Skriniar için PSG'ye 10 milyon euro ödeyecek.

Taraflar prensipte anlaşmaya vardı ve transferin bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

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OTELDE KALIYOR

Milan Skriniar, Paris'e dönerek kulübün altyapı takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Ancak transfer sürecinin netleşmemesi nedeniyle oyuncu, hem antrenmanlara taksiyle gidiyor hem de otelde konaklamak zorunda kalıyor.

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