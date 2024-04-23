Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Mirza Şeker açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor karşısında şok bir beraberlik alarak Galatasaray ile olan liderlik yarışında ağır yara aldı.

Bu kayıp camianın moralini epey bir bozdu.

Teknik direktör İsmail Kartal'a büyük eleştiriler geldi.

Eleştirilerin büyük bir kısmı yaptığı oyuncu hamlelerinden dolayı..

Neyse, ben bu konulara girmeyeceğim ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur onu yazacağım.

Ligin bitimine 5 hafta kaldı.

Fenerbahçe'nin kalan maçları ise Beşiktaş (ev), Konyaspor (deplasman), Kayserispor (ev), Galatasaray (deplasman) ve İstanbulspor (ev).

Galatasaray'ın kalan maçları Adana Demirspor (deplasman), Sivasspor (ev), Fatih Karagümrük (deplasman), Fenerbahçe (ev) ve Konyaspor (deplasman) şeklinde.

Fenerbahçe 2 kere deplasmana çıkacakken, Galatasaray 3 deplasman maçı oynayacak.

Ligde Galatasaray'ın 90 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'nin ise 86.

Galatasaray'ın kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum.

Ligde tam 21 maçtır kaybetmiyor.

En son mağlubiyetini 11 Kasım 2023'de Hatayspor'a karşı aldı.

Zaten ligdeki tek mağlubiyeti de bu maç.

Sadece bu hafta oynayacağı Adana Demirspor maçından biraz çekimserim.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en zor maçı diyebiliriz.

Adana Demirspor kötü bir sezon geçirmesine rağmen yine de güçlü ve evinde iyi oynayan bir takım.

Ancak zor olsa da yine de Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum.

Fenerbahçe'nin ise bu cumartesi evinde Beşiktaş maçı var.

Zaten bu derbiyi kaybederse geçmiş olsun! Şampiyonluk kesin olarak gider.

Sizin de bildiğiniz gibi bu fikstürdeki en önemli maç Galatasaray derbisi.

19 Mayıs'ta oynanacak maça az bir puan farkıyla girilmesi durumunda, tüm ülke bu maça kitlenecek ve düğüm bu maçta çözülecek.

İsmail Kartal her şey bitmedi dese de bana göre Fenerbahçe aldığı beraberlik ile şampiyonluğu Galatasaray'a verdi.

Ancak hiç bir şey belli olmaz.

Galatasaray'ın fikstürüne baktığım zaman yenemeyeceği takım yok gibi duruyor.

Ancak Fenerbahçe'nin aldığı sürpriz Sivasspor beraberliği gibi bir sürpriz gelirse şaşırmam.

Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olur sorusuna gelecek olursak, büyük bir sürpriz olur.

Birden fazla sürpiz sonuç gelmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin şampiyon olması için...

Ama futbol bu.

Ne olacak bilinmez.