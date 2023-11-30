Fenerbahçe Nordsjaelland karşısında. İsmail Kartal'ın kararı belli oldu. İşte ilk 11. Maç bakın hangi kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bu gece Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor.

H Grubu'nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan temsilcimiz, 7 puanlı Nordsjaelland'ın önünde lider durumda.

Grupta Ludogorets'in 6, Spartak Trnava'nın ise bir puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, bu geceki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldığı takdirde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala üst tura yükselmeyi garantileyecek. H Grubu'nda son hafta maçlarında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, gruptan çıkma mücadelesi verdiği ekiplerden Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesinde 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland mücadelesine Joshua King-Michy Batshuayi ikilisiyle başlamayı planlıyor.

İki oyuncu, bu sezon Avrupa maçlarında 12 gole direkt etki etti. 10 maçın 9'unda forma giyen Michy Basthuayi, 4 kez gol sevinci yaşarken takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluşturdu. Joshua King ise forma giydiği yedi Avrupa müsabakasında 3 gol atıp 2 asist yaptı.

İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şöyle:

Livakovic, Osayi Samuel, Yusuf,nOosterwolde, Kent, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic (King), Batshuayi.

Ev sahibi takımın 11'i de şu şekilde:

Eriksson, Villadsen, Nagalo, Hansen, Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen.

