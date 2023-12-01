Fenerbahçe sen ne yaptın! Yok böyle galibiyet. Real Madrid yıkıldı

Fenerbahçe Beko tarih yazdı!. 6.42 kala 14 sayı geri düştüğü maçtı önce uzatmalara taşıdı; ardından uzatmalarda Real Madrid'i 100-99 yendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe sen ne yaptın! Yok böyle galibiyet. Real Madrid yıkıldı

EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 100-99 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı.

EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşılaştı.

Ülker Sports Arena'da büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko geriden gelip adeta tarih yazdı.

Fenerbahçe Beko'da Marku Guduric 21 sayıyla takımının en skorer ismi olarak gecenin yıldızydı.

Real Madrid'de 33 sayı üreten Facundo Campazzo, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 6. galibiyetini aldı.

10'da 10 yaparak İstanbul'a gelen Real Madrid, bu sezon EuroLeague'deki ilk yenilgisini tattı.

Video yayıncı kuruluş S Sport'tan alınmıştır.

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