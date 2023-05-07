Fenerbahçe şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı

Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı

Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenip seride 1-0'lık üstünlüğü ele geçirdi.

Sultanlar Ligi'nde üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, 9 Mayıs Salı günü Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Cansu Çetin, Lazareva)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova,
Jack-Kisal, Ognjenovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Saliha
Şahin, Heyrman, Fabris, Aybüke Özel, Beyza Arıcı)

Setler: 20-25, 25-14, 25-21, 25-17

Süre: 107 dakika (24, 25, 29, 29) (AA)

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