Fenerbahçe Semedo ve Skriniar'ın lisanslarını çıkarttı!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun lisans işlemlerini tamamladı. Her iki oyuncu da artık resmi olarak sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

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MILAN SKRINIAR VE NELSON SEMEDO MAÇLARDA FORMA GİYEBİLECEKLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans listesinde Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ismi Fenerbahçe oyuncusu olarak yer aldı. Böylece iki futbolcu da Süper Lig ve Avrupa maçlarında forma giyme hakkına sahip oldu.

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