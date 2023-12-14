Fenerbahçe Spartak Trnava karşısında. İsmail Kartal ilk 11'i belirledi. Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda 6. ve son hafta maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak maçı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Maç EXXEN'den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında ilk 9 maçını kazanan Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı.

Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

Grupta ilk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets ise Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

Sarı lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

İSMAİL KARTAL İLK 11'İ BELİRLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Temsilcimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.