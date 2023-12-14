Avrupalı Fener işte böyle yener. Müthiş gollerle gruptan lider çıktı. Fatih Saboviç yazdı

Süper Lig'in lideri olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Ludogorets'in Nordsjaelland'ı 1-0 yenmesi sonrası temsilcimiz grubundan lider olarak çıkmayı başardı.

UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısındaki 6-1'lik hezimet bana göre Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda geçtiği en keskin virajdı. Oradan döndükten sonra Sivasspor maçındaki 4-1'lik galibiyet gelmese ve puan kaybı ya da kayıpları yaşansa; sarı lacivertliler şarampolden yuvarlanabilirdi(!)

Ancak Fenerbahçe o kaostan güçlenerek çıktı. Sadece güçlenmedi, yenilendi ve inancını da tazeledi... Yani Kanarya herkese, dezavantajı avantaja çevirmenin dersini verdi diyebiliriz. Sivas galibiyetinin üzerine Dolmabahçe'deki 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti de eklendi ve takım yeniden uçuşa geçti.

GOL KAÇIRMA REKORU!

UEFA Konferans Ligi'ndeki son randevuda Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı ağırladı. Slovakya temsilcisini dolu tribünler önünde ağırlayan sarı lacivertli ekip, 90 dakikaya tüm kanatlar ve merkezden ataklarla başladı. Bir yandan Ferdi, diğer yandan Osayi Samuel, kanatlarda İrfan Can ve Tadic, merkezde de Szymanski ile Dzeko harikalar yarattı ancak uzun süre gol gelmedi.

Taraftarın desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Ferdi'nin çizgi boyunca ve çizgiden içeriye yaptığı slalomların meyvesini alacağa benziyordu. 23 ve 35. dakika bandında 3 tane net pozisyon kaçtı. Dzeko ile iki kez ve üstüne Osayi ile...

KİLİDİ AÇAN İSİM FERDİ OLDU

Ve kronometreler 36. dakikayı gösterirken Tadic'in müthiş pasında ceza sahasına slalomla giren Ferdi Kadıoğlu, ağları havalandırarak karşılaşmanın kilidini açtı: 1-0. Fenerbahçe gümbür gümbür oynadı. İlk yarı Spartak Trnava kalecisi Takac olmasa konuk takım 4 veya 5 gol yiyebilirdi.

Temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan ilk yarı sonunda topla oynama oranlarında Trnava'ya karşı yüzde 74'e yüzde 26 üstündük. Rakip kaleyi bulan isabetli şut sayımız 4'tü... Buna karşın Trnava 1 kez kalemize gelebilmişti. 337 pas yapan ve 6 korner atan Fenerbahçe'ye karşılık Slovak ekibi 0 korner ve 126 pasta kaldı.

KALİTE SAHNE ALDI

İkinci devreye soyunma odasından bambaşka bir karakter ve bitiricilikle dönen Fenerbahçe, 47. dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına gelen Dusan Tadic, ağları havalandırdı: 2-0. Ardından büyük golcü, büyük kalite Edin Dzeko sahne aldı... Edin, 59 ve 61. dakikalarda üst üste 2 gol bularak farkı bir anda 4'e yükseltti: 4-0.

Edin'in attığı gollerde İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem asistleriyle yaptığı katkıları atlamamak gerek... Ferdi Kadıoğlu sezonlar boyuna devam eden yüksek performansının meyvelerini neredeyse her maçta almaya başladı.

'FENERBAHÇE GİBİ OYNAMAK'

Belki birkaç sezondur taraftarın unuttuğu veya ara ara hatırlayıp unutmak zorunda kaldığı bir durum var... Bu takımın, "Fenerbahçe gibi oynaması!"

Geride kalan sezonda pek çok haftayı çok iyi hatırlıyorum. Ferdi Kadıoğlu'nun tek başına mücadele ettiği birçok maç... Hatta hep yazıyordum, "Tüm takım Ferdi'nin istediğinin yüzde 50'si kadar istese Fenerbahçe pek çok maçını kazanır" diye...

Şimdi öyle değerli yıldızlar ve karakterler var ki takımda... Herkes, Ferdi'nin istediğinden daha da fazla istiyor. Ve böylelikle sarı lacivertliler her daim, "Fenerbahçe gibi oynamayı" başarıyor.

SON DAKİKALAR ANTRENMAN MAÇINA DÖNDÜ

Karşılaşmanın bitimine doğru ilerlediğimiz süreçte Fenerbahçe için mücadele iyice antrenman maçına döndü. Sarı lacivertli temsilcimiz grubundan lider olarak yükselmeye iyice yaklaştı. Skoru koruyan, rakip alanda baskıyı tutmayı başaran Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu yine son dakikaların yıldızıydı. 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek de savunmada aldığı sürenin hakkını verdi. Geçen her dakika temsilcimiz liderliğe iyice yaklaştı.

4 GOL YEDİ, 8 KURTARIŞ YAPTI

Spartak Trnava kalecisi 90 dakika boyuna 8 kurtarışa imza attı. Buna rağmen kaleci Takac kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe tarihi farka yürüyebileceği maçta lig temposu ve diğer kulvarları da düşünerek kendini çok zorlamadı. Slovak ekibinin yıldızları son dakikalarda birkaç kez sakatlık yaşadı. Dakikalar 90'ı gösterirken karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

Bulgaristan'da Nordsjaelland'ı ağırlayan Ludogorets, rakibini 1-0'lık skorla yenince temsilcimiz Fenerbahçe net bir galibiyet aldığı maç sonrası zirvedeki yerini perçinlemiş oldu.