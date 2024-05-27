Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylılara üçlü çektirdi. Fanatik ve militan kulüp yöneticileri bu kardeşliği bozamayacak

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Tüm Türkiye'de sokaklara dökülen Galatasaray taraftarı, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY TARAFTARINA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Bir Fenerbahçe taraftarı, etrafı Galatasaray taraftarıyla dolu olan kalabalığa üçlü çektirdi.

Daha sonrasında ise hep beraber zıplayarak şampiyonluğu kutladılar.

'BÖYLE OLMASI GEREKİYOR'

Paylaşılan videonun altına yapılan yorumlar ise olumluydu.

Kardeşlik mesajı veren futbolseverler, 'Güzel işte böyle olmalı zaten, Harika olmuş' yorumları yaptı.