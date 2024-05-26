Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a sitem etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a sitem etti

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet ve şampiyonluk sonrası düşüncelerini paylaştı.

Aktürkoğlu, "Bu şampiyonluk tam anlamıyla hak edildi. Herkes ne derse desin, biz bu zafer için sonuna kadar savaştık. Bu başarıyı takım arkadaşlarım, teknik ekibim ve taraftarlarımızla birlikte sonuna kadar hak ettik. Hafta içinde yaşananlar camiamızı ve takımımızı etkiledi, ancak kendi evimizde arzuladığımız şampiyonluk başka bir boyut kazandı. Galatasaray, umutları yeşertti ve aynı zamanda onları gerçekleştirdi. Her şeyde bir hayır vardır ve bu, gerçekten güzel bir şampiyonluktu. Umarım Galatasaray her yıl şampiyon olur." dedi.

Kendisiyle ilgili eleştirilere de değinen Aktürkoğlu, "Galatasaray benim için çok özel ve değerli. İnsan sevdiğine kırılır ve bu sezon bazen kırıldım. Ancak hissettiklerimi kendime saklıyorum çünkü Galatasaray'ı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Performansı hakkında da konuşan Aktürkoğlu, "Son üç sezondur istatistiksel olarak dikkat çekici performanslar sergiliyorum. Ancak Kerem Aktürkoğlu söz konusu olduğunda bazen bu başarılar göz ardı ediliyor gibi hissediyorum. Bu sezon kariyerimin en iyi performansını sergiledim ve her yıl daha da iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım sevenlerimi her zaman mutlu ederim." şeklinde konuştu.

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