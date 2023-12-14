Fenerbahçe taraftarından bebeğini kaybeden Umut Nayir'e büyük destek

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0'la geçti ve lider olarak gruptan çıkmayı başardı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe taraftarı, 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir'e büyük moral verdi.

TRİBÜNLERDE UMUT NAYİR SESLERİ

Taraftarlar, Umut Nayir adına, 'Umut Nayir, Umut Nayir oley' tezahüratı yaptı.

Umut Nayir'in eşi Enfal Nayir, geçen gün yaptığı açıklamada, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip, gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.