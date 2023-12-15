İsmail Kartal'dan flaş sözler: Adaletli olmak lazım

Kaynak: AA
İsmail Kartal'dan flaş sözler: Adaletli olmak lazım
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının ardından düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek son 16 turuna adını yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, gruptan lider çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Maçı kazanmaları durumunda gruptan çıkacaklarını bilerek oyunu planladıklarını anlatan Kartal, "Maça çok iyi hazırlandık. Maçı kazandığımız zaman gruptan her türlü çıkacağımızı biliyorduk ama biz lider çıkmak istiyorduk. Avrupa'da son 2 deplasmanda kazanamadık ama onun tabi nedenleri vardı. Baştan sona üstün oynadığımız maçı güzel oyunla tamamladık. Gruptan lider çıkmayı başardık, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hedeflerinin Avrupa'da kupa getirmek olduğunu dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Şu an son 16'ya kaldık. Hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı kazanmak. Başarır mıyız bunu zaman gösterecek. Avrupa'da kupa kazanıp ülkemize ve Fenerbahçe'mizin müzesine koymuş oluruz, hedefimiz bu. Tadic gibi oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. Bu maç o, öbür maç başkası gibi bir düşüncem yok. İkinci üçüncü penaltıcılarda var ama bir penaltı kaçtı diye onu terk edip başka oyuncuya bu misyonu vermek istemiyorum. Tadic atmak istediği sürece penaltıları o atacak."

Türkiye'de ve Avrupa'da lider olduklarını ve bu performansı çok iyi değerlendirdiğini aktaran Kartal, "Ekibimle iyi şekilde çalışıyoruz. Oyuncularımızla oluşturduğumuz bu pozitif futbol üzerine ilavelerle gelişerek yolumuza devam ediyoruz. Şubat ayını pas geçeceğiz ve martın ilk haftasında Avrupa maçı oynayacağız. Bu bizim ekibimizi rahatlatacak. Eleştiri her zaman olur ama adaletli olmalı. Farklı mağlup olduğumuzda elimizde hiç oyuncu yoktu. Bunu bahane etmeyeceğiz de neyi edeceğiz. Stoper yok, orta sahada yedek yok. 14-15 kişi gittik. Suni çimde ilk defa oynadık ve çok soğuk havada mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi'nin gelişiminden çok memnun olduklarını da vurgulayan Kartal, takım olarak Umut Nayir'in yanında olmalarının çok önemli bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

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