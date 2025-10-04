Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkaran haber!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica ile karşılaştığı nücadelede sakatlanan Jhon Duran için sıcak bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcünün formasına kavuşacağı tarih belli oldu.

JHON DURAN EYLÜL AYINDA FORMA GİYMEDİ

27 Ağustos'ta sakatlanan Jhon Duran, o tarihten bu yana Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını kaçırdı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ve Nice karşılaşmalarında da forma giyemedi.

EKİM AYINDA DA OLMAYACAK!

İğne tedavisi gören Jhon Duran'ın MR kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Ancak genç santrforun ağrıları devam etti. 21 yaşındaki oyuncu, ekim ayında da formasına kavuşamayacak.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMASINA KAVUŞACAK

Kasım ayında birlikte tamamen hazır hale gelmesi beklenen Duran'ın, herhangi bir sorun yaşamaması halinde 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sahalara dönmesi bekleniyor. Golcü oyuncu süreçte Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarını da kaçıracak.

TARAFTARLAR AYAĞA KALKTI

Jhon Duran'ın yeniden sahaya çıkacağı tarihin belli olmasının ardından sosyal meydada birçok Fenerbahçe taraftarı adeta ayağa kalktı. Kolombiyalı santrfor için sert sözler kullanan taraftarlar, Duran'ın sakatlığı olmadığı ve yalan söylediği yönünde binlerce paylaşım yaptı.

