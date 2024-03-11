Fenerbahçe tek örnekle Galatasaray'ı terse yatırdı

Fenerbahçe Galatasaray’ın dün oynanan Pendikspor maçı üzerinden TFF hakemler ve yayıncı kuruluş ile alakalı yaptığı açıklamaya örnekler vererek yanıt verdi.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

"PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.



ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"



14 Aralık 2023: Soru: "TFF'den memnun musunuz?" Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

Galatasaray ne demişti: