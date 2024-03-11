Fenerbahçe tek örnekle Galatasaray'ı terse yatırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe tek örnekle Galatasaray'ı terse yatırdı
Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Fenerbahçe Galatasaray’ın dün oynanan Pendikspor maçı üzerinden TFF hakemler ve yayıncı kuruluş ile alakalı yaptığı açıklamaya örnekler vererek yanıt verdi.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

"PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK: 3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023: Soru: "TFF'den memnun musunuz?" Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

Galatasaray ne demişti:

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