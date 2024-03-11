Bekir İrtegün Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı

Kocaelispor’un evinde 2-1 kaybettiği maçta taraftarlar yönetimi ve bazı futbolculara sert tepki gösterdi.
Maçın sonunda ise rakip takımın antrenörü Bekir İrtegün’ü tribüne çağırıp alkışladılar.
Milli takımın eski futbolcusu Bekir Ertegün, maç boyunca kulübesinden çıkmak isteyen oyuncularına müdahale etti.
Ayrıca sürekli yere yatıp, sakatlık numarası yapan kalecisi Kurtuluş Yurt’a sinirlendi.
Bekir İrtegün’ün saha kenarındaki bu tavırları Kocaelisporlu taraftarların beğenisini kazandı.
Maçtan sonra da genç teknik adamı tribüne çağırıp, alkışladılar.
Bekir İrtegün, taraftarların sevgi gösterisi karşısında şaşırdı.
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