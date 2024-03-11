Fenerbahçe şampiyon olmak için bunu yapmalı. Fatih Saboviç açıkladı

Şampiyonluk yarışının günden güne kızıştığı son dönemde Fenerbahçe hem Avrupa hem de Süper Lig’de dilediği formu yakalamışa benziyor.

Camianın içerisinde de son günlerde en çok konuşulan konu bir nevi ‘iş bölümü yapmak’ oluyor.

Avrupa ve ligde bu kadar iyi giden Fenerbahçe için; bunca tartışma ve anlamsız olayın içine çekilmeye çalışılırken teknik heyetin de futbolcu kadrosunun da tek yapması gereken tüm odağını sadece saha içine vermek gibi gözüküyor. Geri kalan her şey taraftar ve yönetimin görevi zaten…

İSMAİL KARTAL İYİ ALAN TUTUYOR

Bu odaklanmanın tam olarak yapılmasını da teknik direktör İsmail Kartal özellikle Saint-Gilloise maçında gayet iyi sağladı ayrıca… Maç sonu açıklamalarda anlamsız kararlara değinilmesi -lig özelinde- mantıklı… Ama onun haricinde herkesin tek sorumluluğu -her şeye rağmen- saha içini ve mücadele gücünü doğru yönetmek.

FENERBAHÇE NEDEN BAŞARAMADI?

Camia bunca yıldır son düzlüklerde odağını doğru yönetemediği için mutlu sonlara ulaşamadı. En yakından yaptığım gözlemler buydu. Ama şimdi gerekli deneyim, adanmışlık, hırs ve odağa sahip yıldızların varken; aynı tuzaklara tekrar düşmemek en önemli öncelik olmalı…

DZEKO, FRED, TADIC VE MERT HAKAN…

Bu sezon büyük karakterlere sahip olan Fenerbahçe’nin işi geçmiş sezonlara göre daha kolay gözüküyor. Dzeko, Tadic, Fred ve yerliler tarafında da Mert Hakan Yandaş ile saha içinde Ferdi Kadıoğlu, kendilerine verilen görevleri tam anlamıyla yerine getirebiliyor.

“HER MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇI OLMALI!”

Pendik maçı devre arasında Edin Dzeko’nun takıma söyledikleri de, İsmail Kartal ve ekibinin takıma sık sık aktardığı da tamamen saha içine odaklı kalmaya yönelik… Sarı lacivertli ekipteki oyuncular, “Yeri geldiğinde hakem kararlarını dahi yenmenin” en büyük öncelik olduğunun farkındalığında tutulmaya çalışılıyor.

MERT HAKAN’IN MUHTEŞEM YÜKSELİŞİ…

Saha dışında hep büyük roller alan ama ‘gizli kahraman’ olan Mert Hakan’ın son haftalarda yaptığı saha içi katkı ve mücadele gücü hem onu ateşliyor hem de takımdaki yerlilere de ilham oluyor. Sarı lacivertliler, saha içi ve dışındaki dengeyi koruyup gerek Avrupa gerekse Süper Lig’de adım adım zafere gitmeyi planlıyor.