Fenerbahçe teklif yapmıştı! Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu

Fransa futbol tarihinin efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın sonraki teknik direktörünü duyurdu. Henry, Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ünlü çalıştırıcının, Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etti.

FRANSA'DA ZINEDINE ZIDANE DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Thierry Henry, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını öne sürdü.

Henry, Zidane'ın yeni görevini duyururken şu ifadeleri kullandı;

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum."

