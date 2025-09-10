Fenerbahçe teklif yapmıştı! Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu

Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın adı Fenerbahçe ile anılmış ve sarı-lacivertlilerin resmi teklif yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği iddia edilmişti. Bir süredir takım çalıştırmayan Zidane'ın hangi takımın başına geçeceğini Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry açıkladı.

Fransa futbol tarihinin efsane isimlerinden Thierry Henry, Fransa Milli Takımı'nın sonraki teknik direktörünü duyurdu. Henry, Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ünlü çalıştırıcının, Fransa Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etti.

FRANSA'DA ZINEDINE ZIDANE DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Thierry Henry, mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olacağını ve anlaşmanın sağlandığını öne sürdü.

Henry, Zidane'ın yeni görevini duyururken şu ifadeleri kullandı;

"Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum."

