Sadettin Saran'dan Ali Koç'a salvolar! Basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü

Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri Sadettin Saran, basın toplantısı düzenledi. Saran, dikkat çeken açıklamalar yaparken, birçok konuya da değindi.



İşte Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"21 Eylül'deki kongre sadece bir seçim değil Fenerbahçe'nin geleceği çok stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Ben taahhütte bulundum; 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler, tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz net; futbolda şampiyonluk!"

"Seçilmeniz durumunda, sahip olduğunuz şirketler dolayısıyla Fenerbahçe'nin ağır cezalar alacağı doğru mu?"



Sadettin Saran: Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım, hatta avukatlarımızdan bir tanesi kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapan bir arkadaşımız. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen az insan vardır. 30 senedir onlarla iş yapıyoruz. Spor Bakanlığı'nın devir işlemimizi kabul etmemesi için bir sebep yok. Biliyorum, arayanlar ve sağı solu karıştıranlar var. Korkunun ecele faydası yok. Önümüzde hiçbir engel yok. Benim önceliğim ailem, ikinci işim, üçüncü Fenerbahçe oldu. İkinci önceliğim Fenerbahçe oldu. 35 sene önce kendi tırnaklarımla kurduğum şirketlerimden feragat edeceğim. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın, Fenerbahçe'ye en ufak bir zarar gelmeyecek. Bu konuda yalan söylüyorlar, içiniz rahat olsun.

"Dış etkenlerle mücadele yolunuz nasıl olacak?"



Sadettin Saran: Ben eski milli sporcuyum. 8 sene günde 4 saat antrenman yapmış, mücadeleyi çok iyi bilen biriyim. Mücadelede en önemlisi bahane üretmemek. Sadece dış etkenler yok, iç etkenler de var. Bir kısır döngü içindeyiz. Gördüğüm eksiklik; belirli bir yere gidiliyor ama alt tabakaya inilmiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Ankara'da çok güçlü Fenerbahçeliler var. Ankara'da seçim ofisi kurduk, ilk kez. Elimiz kolumuz olacak, lobi faaliyetlerinde Ankara'da bize çok destek olacak önemli insanlar var. Herkesin elini sıkacağız. Harekete geçireceğiz. Bahanelere sığınmak bize yakışmaz. Tekmeye kafayla girecek takım kuracağız. Geçen sene iki tane lüzumsuz mağlubiyet almasaydık şampiyonduk. Bunlar olmayacak şeyler değil. Biz hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız. Emin olmasak bu işe girmezdik.



DOMENICO TEDESCO



"Mevcut yönetimin Tedesco ile anlaşması sizi nasıl etkileyecek?"



Sadettin Saran: Beni nasıl etkileyeceğinden ziyade Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünürüm. Bu saatten sonra alınan teknik direktör, en iyi teknik direktördür. Ona her türlü desteği vereceğiz. El ele şampiyon olacağız.



YÖNETİM LİSTESİ



"Yönetim listenizde değişiklik olur mu?"



Sadettin Saran: Yönetimimi eleştirenler var. Yeteri kadar büyük isim yok diyorlar. Büyük isimleri de gördük. Ben birkaç şeye dikkat ettim. Benden genç olmaları, kendi işlerinde başarılı olmaları ya da aileden aldıkları şirketi üst noktaya götürmeleri veya kendileri kurmaları. Hayatı boyunca başarıya, alkışa alışan insanlar ilk başarısızlıkta darmaduman olurlar. Fenerbahçe için elini taşın altına sokacak insanları seçtim. Onlara güveniyorum. Birkaç değişiklik olabilir. Aidat sorunumuz oldu. Düşünce kalkmasını bilen, göreve göre adam seçtik. İleride Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştım. İçim rahat. İnşallah güzel, birbirini seven, güvenen, uzun yıllar çalışan bir ekip olacağız. Eğlenen ve kendini çok ciddiye almayan insanlar seçtim.



"DOĞRU ZAMAN MI?



"25 yıl önce hayalinizin Fenerbahçe başkanlığı olduğunu söylemiştiniz. Bu zaman doğru zaman mı?"



Sadettin Saran: Bazı şeyler benim dışımda oldu. 2 defa ihraç oldum. 2016'ya kadar seçme ve seçilme hakkım yoktu. 2018'de seçme hakkına sahip oldum. Ali Bey'e çok teveccüh vardı. Değişime gerek var diyerek onu destekledim. 2021'de üç sene olmuştu, aday olmadım. 2024'te camiaya söz vermiştim, bir sonraki kongrede şartsız şurtsuz aday olurum dedim ve aday oldum. Zamanlama doğru değil ama sonuçta o sözü verdik. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. İnşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız.

FENERBAHÇE'NİN BORCU VE SPONSORLUKLAR



"Fenerbahçe'nin gerçek borcu ne kadar, Kasa kolaylığı yapacak mısınız?"



Sadettin Saran: Para konusu sürekli gündeme geliyor. Ben Fenerbahçeli olarak bundan rahatsızım. Koskoca dünya kulübü, birinin cebine muhtaçmış gibi algı yaratılıyor. Fenerbahçe'nin para bulma sorunu yok. Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. Fenerbahçe'nin aylık 4 milyon Euro açığı var. Bunu da ekibimle beraber, elimi taşın altına koyacağım. Projelerimiz de var. Ali Bey, Bankalar Birliği'nden çıkacağını söyledi. Biz de geri kalan borçları kapatacağız. Önceliğimiz şampiyonluk. Fenerbahçe'de göz korkutacak bir durum yok.



Sponsorlar konusunda... Çok ilgi var, çok gelmek isteyen var, konuşuyoruz. Fenerbahçe'de kaynak yaratma sorunu yok. Senelerdir olmadı. Hiç olmadı. Fenerbahçe'de harcama sorunu var. Bana zamanında cimri derlerdi. Giderler çok önemli. İyi ve kötü huylu harcama var. İyi huylu harcama, harcarsın geri gelir. Biz kötü huylu harcamaları bitireceğiz. Projeleri devam ettireceğiz, bazı projeler ise futbolda öncelik şampiyonluk olduğu için aksayabilir. Doğru insanlara incelettik. Ben geçen sene aday olmayı düşündüğümde Ali Bey sağolsun, şeffaf bir şekilde her şeyi açtı. Altından kalkacağız.



SAMANDIRA'DA DEĞİŞİM



"Samandıra'da köklü bir değişim düşünüyor musunuz?"



Sadettin Saran: Samandıra'da bir ölü toprağı var, gelir gelmez hocamızla konuşacağız. Bu ölü toprağını atmamız lazım. Hoca gelmeden şöyle böyle demek doğru olmaz. Eski Dortmund günlerimden, yaptığım işlerden, futbolu çok iyi bilen, bazı ekipleri Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkaran bir ekip ve Türkiye'de de Fenerbahçe'yi iyi bilen isimlerden bir ekip kuracağız. Onlara sadece 'izleyin' dedim.



"VAZGEÇME OLMADI"



Sadettin Saran: Bir vazgeçme olmadı. İlk aday olacağım zaman 2018'di. 2024'te takım şampiyonluğa gidiyordu. Ali Bey 'Bırakıyorum' dedi. Hafif bir infial oldu. Bir üniversitede bir genç sordu, ben de 'Ali Bey bırakırsa adayım' dedi. 'Ali Bey yoksa biz varız' dedi. Ali Bey'den randevu istedim, samimiyetimiz yoktu, kardeşimle ABD'de aynı okulda okudular. 'Bırakıyorsan aday olurum, senden daha iyi yaparım' dedim. 'Düşünüyorum bırakmayı ama bana biraz süre ver' dedi. O süre uzadı, ocak şubat oldu. 'Gerçekten bırakacaksan hazırlanayım, gelmiş olmak için gelmeyeyim dedim. Bizim hayatımızda hep fark yaratmak var' dedim. 'Bize defterleri aç' dedim. '500 imzayı topla açarım' dedi. Sağ olsun şeffaf davrandı. Biz 2-3 günde 500 imza topladık. Büyük olay oldu. Takım hala önde gidiyor. Divan toplantısında 'Sadettin Bey nasıl toplar, takım şampiyonluğa gidiyor' dediler. Ali Bey çıktı, bana sahip oldu. Ben vefalı bir insanım. Bana sahip çıkması hoşuma gitti. Sonra mart nisan oldu, ben ve ekibim yıprandı. Aradım, dönmedi. Ben de ne olur ne olmaz diye Mourinho, Conte ile konuştum. Mourinho beni aradı 'Benle temasa geçtin ama kulüpten de arıyorlar' dedi. Aradım Ali Bey'i açmadı. 2 dakika 42 saniyelik mesaj attım. 'Aday oluyorsan çekileyim, daha fazla yıpranmayayım. Hala düşünüyorum diyorsun ama hocalarla görüşüyorsun dedim. Alacaksan da senden ucuza alırım Mourinho'yu' dedim. Bazen böyle yapıyor. Biz de çıktık tarih verdik, 7 Mayıs şu kadara adaysan çekileceğiz dedik. 14 dakika sonra beni aradı. Ben sözümü yemeyeceğim dedim. Vazgeçme yoktu. İlk dakika duruşumuz neyse sonuna kadar öyleydi.



AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞME



Sadettin Saran: Ben birlik beraberlik dedim. Yalandan değil, siyasetten değil. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bu. Birlik beraberlik diyenler bakanlığı arıyor. Bu süreci sakin yürütmeye çalışıyorum. Ülkenin hali, kavga dövüş... Kavgasız da yapabiliriz diyorum. Ali Bey'in etrafındakilere, benim etrafımdaki bazılarına rağmen şu ana kadar iyi getirdik. Aziz Bey ile görüşmek isteyeceğim ama adaylık için, kazanmak için destek istemeyeceğim.



BİRLEŞME YANITI



"Hakan Bilal Bey ile birleşecek misiniz?"



Sadettin Saran: Ben ona açık net söyledim. Neysem oyum netim. 'Kapımız açık, gelmek istiyorsa konuşuruz' dedim ama bir haber çıkmadı.



"FIFA İYİ NİYETE BAKAR"



Sadettin Saran: FIFA iyi niyete bakar. Biz iyi niyet gösterdik. Kendi holdinglerimizden, şirketlerimizden vazgeçtik. Spor Bakanlığa yazı gönderdik. Bize söylenen sorun olmayacağı. Devretmelerimize izin vermemeleri için hiçbir gerekçe yok. FIFA'ya mevcut sahipliklerim olan şirketlerdeki payımdan feragat edeceğimi belirten başvurumu yaptım. FIFA neye bakar, iyi niyete bakar. Biz iyi niyetimizi gösterdik.



"ELEŞTİRMEK İÇİN GELMEDİM"



Sadettin Saran: Ben Ali Bey'i eleştirmek için gelmedim. Çözümün yarısı sorunu bilmektir. Üç şey öne çıkıyor sorunlarda... Benim uykumu kaçıran nasıl seçilirim değil, nasıl başarılı olurum? Başaramazsam bir daha aday olmayacağım dedim. Hocalar, yöneticiler, sportif direktörler, oyuncular suçlandı. Kan değişikliği başkanlıkta da lazım. 1 sene sonra belki daha fazla başarılı olacaktım ama kendimi feda ettim. Koltuk 27 senedir 2 başkan arasında gidip geliyor. 3 ana başlıkta sorun var; iletişim, karar mekanizma, futbol aklı. Biz de bunları daha iyi yapacağımızı düşündüğümüz için adayız.

"ORTAK YAYIN DÜŞÜNMÜYORUZ"



"Ali Bey, daha önce tüm başkan adaylarının FBTV'ye çıkabileceklerini söyledi. FBTV'ye çıkmayı düşünüyor musunuz? Ali Bey ile ortak yayına çıkmayı düşünür müsünüz?"



Sadettin Saran: Ortak yayın düşünmüyoruz. FBTV'ye çıkacağız galiba, planlarımızda var. Ali Bey o konuda açık. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni açtılar. İsteseydik defterleri de açarlardı.



"SÜRESİ DOLDU"



Sadettin Saran: Biz Ali Bey ile 7 Mayıs'ta buluştuğumuzda, 'Çok iyi takım kuruyorum, 2 yeni yönetici alıyorum' dedi. Ben de Ali Bey hatalarından ders aldı, Fenerbahçe şampiyon olacak diye inandım. Şampiyon olsaydı aday olmazdım. Süresi doldu.



"TÜRKİYE'NİN SORUNU"



Sadettin Saran: Sosyal medyada dezenformasyan sorunu, sadece Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin sorunu. Açık ve şeffaf olacağız, herkese aynı mesafede olacağız. Sorun bitmez ama azalır. Yapıcı eleştiriye çok önem veren biriyim. Yıkıcı olmayıp yapıcı eleştiriye kapım her zaman açık. Kapıda istifa diye bağıranların kongre üyeliğini iptal etmem, o işlere bulaşmam. Göreve göre adam, tribünlerden gelen insanlarla o konuya eğileceğiz. Adil ve şeffaf davranırsan yıkıcı eleştiriyi yapıcı eleştiriye dönüştürebilirsin. Buna inanıyorum. Ancak gerçekten zor bir camia.

"BUNU YAPMAYACAĞIM SÖZ VERDİM"



Sadettin Saran: Benim ekibimden eleştiriler geliyor, 'Dozu artır, salla' diyorlar. 2 puan artırırsın diyorlar, bunu yapmayacağım diye söz verdim. Ben bir babayım. İnsanlara örnek olmak lazım. Ben oy alacağım diye prensiplerimden vazgeçecek değilim.

AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL



Sadettin Saran: Artık hocayı beklemek çok geç. Ben aramasını beklerdim, Mourinho'yu gönderdiklerinde 'Ne düşünüyorsunuz?' demesini beklerdim. Bu saatten sonra 1 dakika daha harcayacak zaman yok. Hala hoca olmamış olsaydı, seçim sonrası pazar akşamı Aykut Hoca ve Volkan Hoca'yı Samandıra'ya davet edecektim.



TEKRAR ADAY OLACAK MI?



"Seçilemezseniz 2027'de tekrar aday olacak mısınız?"



Sadettin Saran: Ben sadece 21 Eylül'ü bekliyorum. Tüm planlarımız 21 Eylül üzerine...



"HERKESLE TANIŞMAK İSTİYORUM"



"Ben herkesle, tüm personelle tanışmak istiyorum. Samandıra'da çok vakit geçirmeyi düşünüyorum. Bizimle olmayan, iyi Fenerbahçeli olan insanlarla neler yapılabilir, Aziz Bey'i Mehmet Ali Aydınlar'ı ziyaret edip Danışma Kurulu gibi bir şey oluşturmak istiyorum. Ali Bey'in hatalarından biri, gelir gelmez çok insan değiştirdi. Biz liyakate önem vereceğiz. İşini iyi yapan kalacak."



YAYIN İHALESİ



"Sadettin Saran yayın hakları ihalesini kazandı ama alamadı, kendi hakkını koruyamayan, Fenerbahçe'nin hakkını nasıl koruyacak diyorlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Bizi o ihaleye almamaya çalıştılar, ona rağmen girdik. 65 milyon Euro ile bitecekken ihale, biz 500 milyon dolar teklif ettik 3 seneliğine. Ortalık karıştı. Yayıncı kuruluş 'Onlar niye giriyor' dedi. Bizim teklifimiz kabul edildi her türlü lobiye rağmen. Sonra dönüldü, onların fiyatı artırdı. Bize bir daha gelip 'artıracak mısın?' dediler. Verileceğinin üstünde verdik biz. Bizim sayemizde kulüplere 300 milyon Dolar fazla para verildi. Yani hak gaspı falan yok. Ben 50 yaşımdan sonra kimsenin kapısına gitmem diye söz verdim ama Fenerbahçe için herkesin kapısında yatarım."

