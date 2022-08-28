Hoppalaaa! Doğru mu bu Jesus?

Fenerbahçe, büyük umutlarla başladığı sezonda Dinamo Kiev şoku yaşamasına rağmen teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Sarı lacivertli yönetim ve taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus'a güvenirken, Portekiz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ile kendi isteği ile sadece bir yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği ileri sürüldü.

O Globo gazetesinin muhabiri Diogo Dantas'ın haberine göre 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus da bulunuyor.

Haberde Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli'nin de Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer aldığı, ancak en kuvvetli adayın Jesus olduğu ileri sürüldü.