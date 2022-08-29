﻿Jorge Jesus: İstediklerimizi uygulayamadık

İşte Jesus'un açıklamaları;

''İlk defa istediklerimizi uygulayamadığımız bir maç oldu. İyi bir maç çıkaramadık. Valencia'nın kırmızı kartı saha içi organizasyonumuzu kaybetmemize sahip oldu. Değişikliklerle dengeyi sağladık. Önceki maçlarda ofanstaki dinamikliği gösteremedik.''

''Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. 1 kişi de eksik olsak daha iyi performans göstermemiz gerekirdi.''