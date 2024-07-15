Fenerbahçe ve Ali Koç rekor kırdı. Yanlarına kimse yaklaşamadı

Fenerbahçe rekor kırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen sezon kulüplere ceza yağdırdı.

PFDK, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 138 kulüpten 136'sına 116 milyon 706 bin 707 TL ceza verdi.

Cezalar bir önceki sezona göre yüzde 135 oranında artmış oldu.

Süper Lig'de en füazla ceza 16 milyon 219 bin 700 TL ile Fenerbahçe'ye kesildi.

Beşiktaş, 13 milyon 532 bin TL ile ikinci, Galatasaray ise 10 milyon 164 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı. 461 Bin TL ile Alanyaspor ise son sırada yer aldı.

Süper Lig kulüplerinde başkanlarda da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 milyon 249 bin TL ile birinciliği kaptırmadı.

2'nci 1 milyon 670 bin TL ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 3'üncü ise 1 milyon 533 bin TL ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak oldu.

Teknik adamlarda Antalyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 200 bin TL ile ceza rekortmenliğinde yer aldı.