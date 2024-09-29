Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 puan peşinde! Cimbom’un puan kaybetmesi iştah kabarttı…

Lider Galatasaray, dün akşam kendi evinde 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla gözler ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi. İki takım, bugün ve yarın oynayacakları maçlardan 3 puanla ayrılarak liderle aralarındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Kasımpaşa'nın üstünlüğüne engel olamayarak kalesinde 2 gol gördü. Lige 7'de 7 ile başlama şansını tepen Galatasaray, rekor kırma hevesini yitirdi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki tempolu futbolunu ikinci yarıya taşıyamadı.

alatasaray’ın kendi evinde 2 puan kaybetmesi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a fırsat sundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bugün ve yarın oynayacakları maçlardan 3 puanla ayrılarak puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

Rekor Galatasaray'ın kursağında kaldı

Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçları ne zaman ve kaçta oynanacak? İşte detaylar…

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun ilk kez 11’de başladığı maç tarihe geçti. Her şey 20 dakikada oldu

Ligde 57. Randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 56 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 37 kez galip gelirken, Antalyaspor 8 kez kazandı. 11 maç ise berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 102 golüne karşılık, Antalyaspor 47 golle yanıt verdi. İki ekip arasında Antalya'da yapılan son karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thallisson, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samuduio

Fenerbahçe: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfancan Kahveci, Szymanski, Maximin, Dzeko

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanı İkinci Başkan Hüseyin Yücel de izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ajax maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise pas ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı. Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye gidecek.

Muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ligde oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Bordo-mavili ekip, topladığı 14 puanla bu maç öncesinde 14. basamakta bulunuyor. Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ise şu ana kadar oynadığı 6 maçtan 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki iki galibiyetini de deplasmanda kazanan yeşil-beyazlılar, son üç maçta ise yenilmedi.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Ozan, Visca, Cham, Orsic, Banza

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Keyta, Umut