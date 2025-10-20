2013/2014 sezonunun başında Stuttgart’ın ikinci takımından Galatasaray’a bedelsiz olarak transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşamıştı. Gümüş, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası olmak üzere toplamda 8 kupa kaldırdı.

2021/2022 sezonunun ara transfer döneminde Genoa'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte de beklentilerin uzağında kaldı. Fenerbahçe sonrası Antalyaspor’a transfer olan Gümüş, son olarak Eyüpspor forması giymişti. Bu sezon başında İstanbul ekibiyle yollarını ayıran 31 yaşındaki futbolcu, şu anda serbest statüde bulunuyor.