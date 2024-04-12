Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu; UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıklamıştı.

Uygulamanın bu hafta başlayacağı iddia edildi.

Portekiz basınından Lusa'nın haberine göre Portekizli hakemler Andre Narciso ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Haberin detaylarında Andre Narciso'nun, pazar günü oynanacak Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi olacağı, Fabio Melo'nun da pazartesi günü oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR'da görev yapacağı belirtildi.

Andre Narciso

Fabio Melo