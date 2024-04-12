Trabzonspor: 0 Sivasspor: 1

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor: 0 Sivasspor: 1
Trabzonspor; Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında konuk ettiği Sivasspor'a tek golle mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başladı.

Trabzonspor; Papara Park Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti.

Bordo-Mavili ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Bülent Uygun'un takımı Sivasspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Tek golü 52. dakikada Queensy Menig attı.

Fenerbahçe'nin ardından Sivasspor'a da boyun eğen Trabzonspor böylece sahasındaki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3. kez yenilen Trabzonspor 52 puanda kaldı, üçüncülük yarışında darbe yedi.

Sivasspor ise puanını 44'e yükseltip Avrupa Kupaları için umutlandı.

Bordo-Mavili ekip bir sonraki maçta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Yiğidolar ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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