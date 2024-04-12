Trabzonspor: 0 Sivasspor: 1

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başladı.
Trabzonspor; Papara Park Stadı'nda Sivasspor'u konuk etti.
Bordo-Mavili ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Bülent Uygun'un takımı Sivasspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Tek golü 52. dakikada Queensy Menig attı.
Fenerbahçe'nin ardından Sivasspor'a da boyun eğen Trabzonspor böylece sahasındaki üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Ligde oynadığı son 5 maçta 3. kez yenilen Trabzonspor 52 puanda kaldı, üçüncülük yarışında darbe yedi.
Sivasspor ise puanını 44'e yükseltip Avrupa Kupaları için umutlandı.
Bordo-Mavili ekip bir sonraki maçta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Yiğidolar ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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