Murat Sancak 'Varan 7' diyerek açıkladı. Büyükekşi ve Cüneyt Çakır bunu da yapmış. Detaylı olarak anlattı

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan açıklamalarına "Varan 7" diyerek yenisini ekledi.

Sancak, "Su uyuyor, TFF’de dosyaların üstü örtülüyor, malum yapılanma başka işbirlikleriyle kollanıyor. Ama Tatar Ramazan bunu ifşa etmeye devam ediyor. Kimse kusura bakmasın verdiğimiz rahatsızlık için özür dilemeyeceğim! İsteyen istediği kadar rahatsız olsun! O zaman Cüneyt Çakır filminin ikinci bölümü tekmili kısım birden başlasın. Koltuğa yaslanıp çayınızı alın. Olaylar olaylar olaylar!" diye yazdı.

Sancak, şöyle devam etti:

"Malum 8 Mart kararları alındı. O tokatın sesi bazı kulüp ve bazı TFF yöneticilerinden çıktı. Karşı çıkanlar istifa edenler, kararı Tahkim Kurulu’ndan emsal kararlara rağmen bozdurmak isteyenler. TFF bürokrasisi yönetimin aldığı kararı bozdurmak için işbirlikçileriyle savaşa girdi.

Zaten kurullar bugünler için dizayn edilmemiş miydi!

Tahkim kararıyla malum hakemler dönerken MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi istifa etti. Gündoğdu ve ekibi giderken haftanın maçlarını yönetecek hakemlerle ilgili taslağı yeni MHK’ya bıraktı.

Sabri Çelik MHK’sı dönen hakemlere maç vermek istedi hemen. Ama farkında olmadan bir gerilimin fitilini ateşlediler.

Yeni MHK Cüneyt Çakır’a ilk hafta görev vermek için bir çalışma yaptı. Polemik ve gerilimden uzak Antalya-Kayseri maçına ataması yapıldı. Karar sonrası saat 17.00’de tüm hakemlerim cep telefonlarına mesaj gitti.

Prosedüre göre hakemler gelen mesajdaki linke tıklıyor ya görevi kabul ediyor ya da mazeret beyan ederek affını istiyor. Bunun için tanınan süre ise 1 saat. Biri hariç hakemler mesaja cevap verdi

İddialara göre Cüneyt Çakır ısrarla ONAY BUTONUNA BASMADIĞI gibi, yardımcısı olarak atanan Deniz Caner Özaral ve Ali Tuna’ya itiraz etti.

Israrla Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ı istedi. Çakır’a soruşturma açılabileceği hatırlatıldı.Kriz çözülemiyordu. Konu TFF yönetimine taşındı.

TFF yönetimi MHK’ya, bu tavrın sonuçları olacağının bildirilmesini istedi. Bu sırada devlerin üst yönetimi bilgilendirildi. Bunun üzerine Cüneyt Çakır’a FYS üzerinden bir TE’KİT yazısı yazılarak “En geç 30 dakika ivedilikle yanıt verilmesini” istendi.

30 dakika dolmadan Cüneyt Çakır’dan maçı kabul ettiğine dair onay uygulama üzerinden geldi. Ardından MHK, TFF resmi sitesinden neredeyse 5 saat sonra görevlendirmeleri açıkladı. Yani maçlara 22.5 saat kala. Bu TFF TARİHİNDE BİR İLK OLDU.

Olay burada bitti derken bu kez yapılanmanın İNTİKAMCI ve RÖVANŞİSTLERİ devreye girdi. Simge isim galine gelen Cüneyt Çakır takımların çiçek vermesini organize etmeye başladılar. Genel sekreter yardımcısı ve birim müdürü seviyesinden kulüplere telefonlar gitti. Kayseri cephesi önce teklifi kabul etti. Teknik direktör ve futbolcuların Cüneyt Çakır’a çiçek vermesi organize edildi.

Aynı şekilde Antalyaspor da çiçek verecekti. Muhteşem dönüş taçlanacaktı. Ama Kayseri kararından vazgeçince program çöktü. Bunun üzerine alelacele Antalya tribünlerinin kendisini alkışlaması organize edildi.

TFF başkanı Mehmet Büyükekşi bu duruma çok üzülmüş olacak ki bozulan planı telafi etme yoluna gitti. Milli maçta jübile yaptırıp gülücükler saçarak çiçek takdim etti.

Sonra Cüneyt Çakır nedenini bile açıklamadan hakemliği bıraktı. Eğitmen olacak derken gurbet ellere gitti. Artık o gidişte UEFA’daki Sırp hakem yapılanmasının ne kadar etkisi var şimdilik bilmiyoruz. Belki sadece iddiadır."