Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı. 'İsmail Kartal inadından vazgeçmeli' diyerek anlattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final turu ilk maçında Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi. Ev sahibi takımın golleri 8'de Fortounis, 32'de Jovetic ve 57'de Chiquinho ile geldi. Fenerbahçe, 67'de penaltıdan Dusan Tadic ve 74'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

“HOCAM, NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPMADIN?”

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Miha Zajc ve Rade Krunic'in performansları çok konuşuldu. İkinci yarıya aynı kadroyla çıkan İsmail Kartal, yenen üçüncü golün ardından müsabakanın 63. dakikasında Miha Zajc ve Rade Krunic'i oyundan aldı. İsmail Kartal'ın Miha Zajc ve Rade Krunic'te ısrar etmesi ve değişiklikleri 63. dakikaya kadar yapmaması sosyal medyada da büyük eleştiri aldı.

NİÇİN BU ÜÇLÜ İLE BAŞLANMADI?

Ancak Kartal’ın değişiklik yapmamasından daha vahim bir konu vardı bana göre… Fred, İsmail ve Ferdi forma giyebilecek durumdaysa; neden ilk 11’de, böylesine zorlu -aslında çok da zorlu olmayan ama bilinmezlikten ötürü zorlu gibi gözüken- bir deplasmanda onlarla maça başlanmaz?

EN KÖTÜ DEVREDE DEĞİŞİKLİK YAPILMALIYDI

Bir ara Oosterwolde de sakatlanmasa ve yerine Ferdi girmese; oyunun asla Fenerbahçe lehine hareketlenmeyeceğinden o kadar emin olmuştum ki 4. golü bekler hâle gelmiştim. Hadi ilk 11’de Fred ve İsmail tercih edilmedi -ancak bu adamlar oynayabilecek durumda- niçin devreye 2-0 geride girdikten sonra bir müdahale yaparak ikinci yarı öncesi -en az- ikisinden birini oyuna almazsın?

GEREKEN ELEŞTİRİ HER DAİM YAPILMALI!

Neyse; bu soruyu da geride bıraktım… Maça hem Krunic-Zajc gibi çok kırılgan bir orta saha ikilisi ile başlamış olabilirsiniz… Ancak bu durumda göz göre göre neden defanstan ayağa paslarla ve yerden oynayarak çıkmaya çalışırsınız? İsmail Hoca’nın bu sezon kritik müdahaleler yaparak Fenerbahçe lehine döndürdüğü maçlarda hocaya gereken hakkı teslim ettik. Fakat böylesine bariz hatalar ve oyun okuyamama durumu sonrası gerekli soruları da sormalıyız diye düşünüyorum.

OLYMPIAKOS’U SÜPER LİG’İN YARISINDAN FAZLASI YENER!

Geldiğinden beri ne yapacağı hiçbir zaman kestirilemeyen ve inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Krunic’in 1-2 maçta sergilediği başarılı performans sonrası hemen banko oyuncu olarak sahaya atılması çok anlamsızdı. Hele ki takımın en kırılgan ismi Zajc ile birlikte…

Üstüne bir de ele Olympiakos çift forvet, çift kanat forvet ve 10 numara oynayabilen, süratli, ayağa iyi pas yapıp gol de koklayan bir ön libero (Chiquinho) ile sahadayken; hâlen ayağa pas yapmak intiharla eş değerdi. Birbiriyle saha içi iletişimi çok da iyi olmayan Olympiakos’u iddia ediyorum ki Süper Lig’in yarısından fazlasındaki takım mağlup edebilir…

UMARIM HATADAN UYANIR…

Diliyorum ki gelecek hafta perşembe günü Kadıköy’de oynanacak rövanş maçında İsmail Hoca artık hatalarından uyanır ve elindeki as kadroya en yakın isimleri sahaya sürer. Çünkü net bir şekilde gördük ki; gerçek Fenerbahçe maça başlayan Fenerbahçe değildi. Ferdi, Fred, İsmail oyuna girdikten sonra rakibini boğan Kanarya, umarım turu geçip Türkiye’yi temsiline UEFA Konferans Ligi yarı finalinde de devam eder.