Avrupa'daki Türk derbisinde zafer Fenerbahçe'nin. Şimdi sıra en büyük kupada

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Avrupa'daki Türk derbisinde zafer Fenerbahçe'nin. Şimdi sıra en büyük kupada
Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final yarı finalindeki Türk derbisinde Çukurova Basketbol Mersin'i yendi, üst üste üçüncü kez finale yükseldi.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu EuroLeague Women'da (FIBA Kadınlar Avrupa Ligi) Dörtlü Final Mersin'in ev sahipliğinde düzenleniyor.

Yarı finalin ikinci maçında iki Türk ekibi karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Basketbol Mersin finale çıkmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

Heyecan dolu maçı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding adını finale yazdırdı.

Üst üste üçüncü kez final oynayacak olan sarı lacivertliler, 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÇBK Mersin ise aynı gün saat 16.00'da ZVVZ UK Praha ile üçüncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 89 - ÇBK Mersin: 80

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa
ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11
1. Periyot: 27-20
Devre: 48-42
3. Periyot: 66-62

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