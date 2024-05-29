Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birbirine girdi. Kalamış'ta ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birbirine girdi. Kalamış'ta ortalık karıştı

Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen Fenerbahçeliler ile şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylılar Kalamış'ta kavga etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çalışmaları kapsamında bu akşam Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldi. Yan taraftaki Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde de şampiyonluk kutlamaları vardı.

Çok yakın aralıklarla bulunan iki tesiste yapılan etkinlikler gerginliğe neden oldu.

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İki takımın taraftarları arasında önce sözlü atışma başladı. Ardından karşılıklı küfürleşmeler yaşandı. Son olarak iki taraf birbirine yanan meşaleleri atmaya başladı.

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Fenerbahçeli kongre üyeleri Galatasaraylılar'ın şampiyonluk kutladığı tesislere gitti. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.

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Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Galatasaray Derneği'nin logosunun söküldüğü ve Kalamış'taki seçim etkinliğine getirildiği görüldü.

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NOT: Görüntüler Sports Digital'den alınmıştır.

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