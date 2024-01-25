Fenerbahçe yeni sponsorunu açıkladı

Mine Akcan
Fenerbahçe yeni sponsorunu açıkladı
Fenerbahçe Beko HT Solar ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe Beko, resmi siteden yeni bir duyuru yayınladı ve HT Solar şirketiyle sponsorluk anlaşması yaptığını ilan etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Kulübümüzün en yeni sponsoru HT Solar Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Sürdürülebilir Enerji Sponsoru oldu"

"Enerji sektöründe faaliyet gösteren HT Soların logosu 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın havlularında yer alacaktır Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz"

HT SOLAR HAKKINDA
2016 yılında kurulan HT Solar, faaliyetlerine başladığı günden itibaren, 32.000 m2'lik alana sahip olan ve yılda 2 GW kapasite üretebilen yapay zeka destekli üretim tesisi ile ileri teknoloji güneş panelleri üretmektedir.

Şirket, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları ile uzun yıllardır prestijli Bloomberg TIER 1 listesinde yer almakta ve Türkiye'de ürettiği panellerin yaklaşık %90'ını ABD'ye başarıyla ihraç etmektedir.

Son 7 yılda Türkiye'deki referanslarının kurulu gücü 2 GW'ı aşarak, Türkiye'nin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yaklaşık %20'sini HT Solar'ın ürettiği güneş panelleri ile oluşturulmuştur.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar, resmi kanallar aracılığıyla yakın gelecekte duyurulacaktır.

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