Galatasaray taraftarı önce şok oldu sonra sevindi. VAR damga vurdu

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı önce şok oldu sonra sevindi. VAR damga vurdu
İstanbulspor 33. dakikada 2. golü buldu, ancak VAR uyarısıyla pozisyonun öncesini izleyen Bahattin Şimşek, Galatasaray lehine penaltı verdi.

Galatasaray ile İstanbulspor; Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.
Mücadelesinin 33. dakikasında İstanbulspor ani bir atak geliştirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
Hakem Bahattin Şimşek orta noktayı gösterirken bir süre sonra VAR'dan uyarı geldi ve ekrana doğru koştu.
Gol öncesi Galatasaray'ın kullandığı kornerde İstanbulsporlu futbolcunun topa elle müdahale ettiğini belirleyen Bahattin Şimşek, İstanbulspor'un golünü iptal etti, Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu skoru 1-1'e getirdi.
Galatasaray taraftarı beraberlik golünden sonra büyük sevinç yaşadı.

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