Fenerbahçe'de Bonucci tek başına kaldı

Beyza Damgacıoğlu
Fenerbahçe'de Bonucci tek başına kaldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Ankaragücü maçında forma giymek için elinden geleni yapıyor.

Ankaragücü karşısında Bounucci'nin durumu merak konusu oldu.

Başakşehir karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan İtalyan savunmacı, hocası İsmail Kartal'ın durumunun ciddi olmadığını söylemesinin ardından dünkü antrenmanda tek başına çalıştı ve sorun yaşamadı.

Deneyimli oyuncu, sol stoperde cezalı olan Jayden Oosterwolde'nin yerine Ankaragücü maçında oynamak istiyor.

Fakat durumu antrenmanlar sonrası belli olacak.

Afrika Kupası'ndan dönen Alexander Djiku'nun takıma dahil olmasıyla birlikte İsmail Kartal'ın savunma seçenekleri de çoğaldı.

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