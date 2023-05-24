Fenerbahçe Ziraat Kupası'nı gözüne kestirdi! Sivas'ı devirip finale çıktı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Bu sezon birbiriyle hem lig hem de Türkiye Kupası'nda pek çok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Sivasspor, kupanın yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu bir futbol akşamında Kadıköy'de Jorge Jesus'un Fenerbahçesi'nin tek bir hedefi vardı: Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselmek... Sezona lig ve kupada zafer parolasıyla çıkan sarı lacivertliler, son dönemde kırmızı beyazlı rakibiyle 3. randevusuna çıkıyordu.

Fenerbahçe ligde rakibini deplasmanda 3-1 yenip, sonrasında Türkiye Kupası'nda yine deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE ÇOK HIZLI BAŞLADI

Kanarya kupada 18. finalini hedeflerken, Sivasspor ise art arda 2. şampiyonluğuna yürümek için mücadele ediyordu. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. Dakikalar 8'i gösterirken ceza sahasında Batshuayi vurdu, kaleci Ali Şaşal topu çizgiden çıkarıp kornere gönderdi.

Duran toptan devam eden atakta yine savunma devredeydi ve Fenerbahçe'nin golünü bloke etmeyi başardı.

ARDA GÜLER TRİBÜNLERİ MEST ETTİ

Oyunda uzun süre 'her şeyin hakimi' Fenerbahçe'ydi. Özellikle rakipten dönen ikinci topları iyi toplayan, Sivasspor'u ablukaya almayı başaran Jesus'un talebeleri, Arda'nın şık hareketlerle harikalar yarattığı anlarla tribünleri mest etti.

Ancak ilk yarım saatte ne Arda'nın ne de Ferdi'nin ortaları doğru adresleri bulamadı. Konuk Sivasspor ise kontralarla skora gitmeye çabaladı.

GRADEL BİR ANDA TEHLİKE YARATTI

Sivas'ın sertliğine, devrenin ortalarına doğru Fenerbahçe aynı şekilde karşılık vermeyi seçti. Dakikalar 33'ü gösterirken sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Sivasspor'un deneyimli yıldızı Max Gradel kaleye doğru vurdu. Ancak kaleci İrfan Can son anda müthiş bir kurtarışa imza attı. Devre, başladığı gibi golsüz şekilde sona erdi.

KİLİDİ FERDİ KADIOĞLU AÇTI

Karşılaşmanın başında golü koklayan Batshuayi, ikinci devrenin başında da sahnedeydi. Tecrübeli golcünün, kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top Ali'den direğe gitti. Seken topu tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, Ferdi'nin ısrarcılığıyla gol inadını sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu'nun üst üste denemeleri, muhteşem bir vole golüyle sonuç verdi ve Fenerbahçe kilidi açtı: 1-0.

MICHY BATSHUAYI MAKASI AÇTI

Golden sonra reaksiyon vermeye çabalayan Rıza Çalımbay'ın ekibi; geride daha çok açık vererek sorunlar yaşamaya başladı. Sahne, 58. dakikada Michy Batshuayi'nindi... Valencia'nın soldan arka direğe doğru ortasında topu iğne deliğinden geçiren Batshuayi, farkı yükseltti: 2-0.

Kalan dakikalarda iyi alan tutan, enerjisini boşa harcamayan, top hakimiyetini koruyarak Sivasspor'a nefes aldırmayan Fenerbahçe, oyunu istediği şekilde 'manipüle' etti.

SON SÖZÜ 'KRAL' SÖYLEDİ

Modern bir forvetin yapabileceği her şeyi sergileyen Batshuayi; geceyi 1 gol, 1 asist ve 1 direkten dönen topla tamamladı. Başarılı santrafor, 85. dakikada Joshua King'e golünün pasını da verdi. Kanarya, finale kanat açarken 3 golle taraftarlarına resital sundu.

Jorge Jesus'un öğrencileri Türkiye Kupası'nda en üst seviyeye yükselerek; Ankaragücü-Başakşehir eşleşmesinin kazananını beklemeye koyuldu.