Fenerbahçe'de 3.7 milyon euro'luk hayal kırıklığı

Fenerbahçe, sezon başında stoper Samet Akaydin ile yolları ayırmayı planlıyordu. Ancak Samet, her ihtimale karşın yedek bir savunma oyuncusu olarak takımda tutuldu... Trabzonspor maçında yaşananların ardından teknik heyet ve yönetimin 29 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan renklerine kattığı Samet Akaydin'in Kadıköy macerasında sona yaklaşıldığı öne sürülüyor. Bir türlü sarı lacivertli camiada dikiş tutturamayan Samet, Trabzonspor maçında Onuachu'yu savunurken ve topu oyuna sürerken yaptığı büyük hatalarla takımının yenilgisinde büyük rol oynadı.

MENTAL OLARAK KALDIRAMADI

Fenerbahçe sahadan 4-2 mağlup ayrılırken, 19 maçlık galibiyet serisi ve 26 yıldır Trabzonspor'a iç sahada kaybetmeme serileri sona erdi. Samet'in, Djiku ve Becao'nun sakatlıklarının ardından mental olarak üzerine kalan yükü kaldıramaması dikkat çekti.

TEKNİK HEYETTEN NEGATİF GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmada yaptığı hataların ardından oyundan alınan Samet, bunun öncesinde uzun süre sarı lacivertli tribünler tarafından ıslıklandı. Tecrübeli oyuncu sahadan ayrılırken direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Teknik heyet ve İsmail Kartal'ın oyuncuyla alakalı negatif rapor vermek durumunda kaldığı ve devre arasında yönetimin de isteğiyle oyuncuyla yolların yüksek ihtimalle ayrılacağı konuşuluyor.

DEVRE ARASI MİNİMUM 1 STOPER ALINACAK

Kulübe yakın kaynaklar bu iddiaların doğruluk payının yüksek olduğunu belirtirken, 1994 doğumlu Samet bu sezon toplamda 7 maçta 253 dakika forma giydi. Samet'i geçtiğimiz sezon Jorge Jesus çok istemiş ve Fenerbahçe 3.7 milyon Euro karşılığında oyuncuyu renklerine katmıştı. Kanarya, devre arasında minimum 1 stoper ile kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.