Jesus'tan flaş karar. Alanyaspor maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de 26. hafta maçında bu akşam deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.
Teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'de yer vereceği oyuncuları belirledi. Jesus'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Osayi, İsmail, Arao, Zajc, Emre Mor, King, Valencia.
Alanyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:
Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koka.