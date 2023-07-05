Fenerbahçe'de Arda Güler'in yerine gelecek isim belli oldu. Lakabı Türk Mücevheri

İsmail Kartal yönetimindeki Sarı - Lacivertliler Arda Güler'in boşluğunu Kenan'la doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yerine gelecek isim belli oldu. Lakabı Türk Mücevheri

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılma ihtimaline karşın gözünü 'Türk mücevheri' Kenan Yıldız'a dikti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kenan Yıldızı için temaslara başladı. Bu transfer için toplamda 10 milyon euro'luk bir rakamı gözden çıkaran Fenerbahçe, Kenan Yıldız ve temsilcileriyle de iletişime geçti.
Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtilirken, ilk olarak Juventus'un yeni sportif dirtektörü Cristiano Giuntoli ile görüşerek planlarını öğreneceği vurgulandı.

Juventus'un Kenan Yıldız'ı bu sezon a takımda düşünmemesi durumunda rotayı Fenerbahçe'ye kırabileceğini ifade etti.

kenan.jpg

KENAN YILDIZ KİMDİR
Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet ve forvet arkası oyuncusu, 2022 yazında bedelsiz olarak Juventus'a transfer oldu.
Alt yaş kategorilerinde 65 maça çıkan Kenan Yıldız, 21 gol atıp 35 asist yaptı.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın Güncel
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın
Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı Spor
Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum" Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum"
Ozan Kabak'tan Galatasaray itirafı Spor
Ozan Kabak'tan Galatasaray itirafı
Memur maaşına yapılacak zam belli oldu Güncel
Memur maaşına yapılacak zam belli oldu
Beyin tümörünü tetikliyor Sağlık
Beyin tümörünü tetikliyor
Baharatlar doğru kullanıldığında yararlı Şifalı Bitkiler
Baharatlar doğru kullanıldığında yararlı