Fenerbahçe'de Arda Güler'in yerine gelecek isim belli oldu. Lakabı Türk Mücevheri

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılma ihtimaline karşın gözünü 'Türk mücevheri' Kenan Yıldız'a dikti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kenan Yıldızı için temaslara başladı. Bu transfer için toplamda 10 milyon euro'luk bir rakamı gözden çıkaran Fenerbahçe, Kenan Yıldız ve temsilcileriyle de iletişime geçti.

Kenan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtilirken, ilk olarak Juventus'un yeni sportif dirtektörü Cristiano Giuntoli ile görüşerek planlarını öğreneceği vurgulandı.

Juventus'un Kenan Yıldız'ı bu sezon a takımda düşünmemesi durumunda rotayı Fenerbahçe'ye kırabileceğini ifade etti.

KENAN YILDIZ KİMDİR

Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet ve forvet arkası oyuncusu, 2022 yazında bedelsiz olarak Juventus'a transfer oldu.

Alt yaş kategorilerinde 65 maça çıkan Kenan Yıldız, 21 gol atıp 35 asist yaptı.