Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılan Daniel Castellani için açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının yaşadığı sağlık problemi gerekçesiyle tedavisine ülkesinde devam etmek istediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, hocamıza bu kararında destek olma kararı almıştır. 2011-2012, 2013-2015 ve 2021-2023 yıllarında hizmet ettiği üç dönemde çatımız altında 1 CEV Challenge Kupası, 2 Türkiye Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu başarılarına ulaşan ve çalışmalarıyla şubemize büyük değerler katan hocamızın bu süreci en iyi şekilde atlatacağına; güzel ve sağlıklı günlerde yollarımızın tekrar kesişeceğine yürekten inanıyoruz. Hocamıza kulübümüz için ortaya koyduğu tüm emekler için teşekkür ediyor, yanında olduğumuzu vurguluyor ve acil şifalar diliyoruz."

Açıklamada, sezonun kalan bölümünde yardımcı antrenör Kerem Eryılmaz'ın başantrenör, Mert Karatop'un ise yardımcı antrenör olarak görev yapacağı kaydedildi.