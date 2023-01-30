30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Açıklama geldi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, sağlık sorunları nedeniyle sarı-lacivertli erkek voleybol takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılan Daniel Castellani için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:42
Takip Et

Fenerbahçe'de ayrılık sonrası açıklama

Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Açıklama geldi
+
Aa
-

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılan Daniel Castellani için açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının yaşadığı sağlık problemi gerekçesiyle tedavisine ülkesinde devam etmek istediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, hocamıza bu kararında destek olma kararı almıştır. 2011-2012, 2013-2015 ve 2021-2023 yıllarında hizmet ettiği üç dönemde çatımız altında 1 CEV Challenge Kupası, 2 Türkiye Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu başarılarına ulaşan ve çalışmalarıyla şubemize büyük değerler katan hocamızın bu süreci en iyi şekilde atlatacağına; güzel ve sağlıklı günlerde yollarımızın tekrar kesişeceğine yürekten inanıyoruz. Hocamıza kulübümüz için ortaya koyduğu tüm emekler için teşekkür ediyor, yanında olduğumuzu vurguluyor ve acil şifalar diliyoruz."

Açıklamada, sezonun kalan bölümünde yardımcı antrenör Kerem Eryılmaz'ın başantrenör, Mert Karatop'un ise yardımcı antrenör olarak görev yapacağı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
5
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Habertürk gaz çıkarmada doğalgazla yarışıyor. Canlı yayında yeni bir 'Ateşle Yaklaşma' vakası
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
6
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
7
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Galatasaray ikinci ligin gol kralı için harekete geçti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turisti sopayla dövdüler
﻿Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turisti sopayla dövdüler
﻿Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turisti sopayla dövdüler
﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
﻿Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
﻿Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
﻿Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
﻿Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.