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Oosterwolde takımla ilk antrenmana çıktı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde de takımla ilk idmanına çıktı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 19:55
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Fenerbahçe'nin yeni transfer Oosterwolde takımla ilk antrenmanına çıktı

Oosterwolde takımla ilk antrenmana çıktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 

 

 

Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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