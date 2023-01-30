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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'da

Sarı-lacivertlilerin Barça'dan transferi Emre Demir, İstanbul'da.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:24
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Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Emre Demir, İstanbul'a geldi.

Genç oyuncu havalimanında flaş açıklamalarda bulundu.

Emre Demir, ‘’Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım." sözlerine yer verdi.

EMRE DEMİR KİMDİR?
Emre Demir, 15 Ocak 2004'te Mersin'de dünyaya geldi. Futbola Kuvayi Milliyespor'un altyapısında başlayan Emre, 2012 yazında Kayserispor'un altyapısına transfer oldu.

6.5 yıl sarı-kırmızılıların altyapısında top koşturan genç oyuncu, 2019'un devre arasında A takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Burada başarılı bir 2.5 yıl geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 2022 yazında Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı.

On numara bölgesinde forma giyen Emre Demir'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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AKM
30.01.2023 18:39
anca belej olunca alırız bellimi olur belki maya tutar  
 
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